Среда, 29 Сентября 2021 14:08

АрмИнфо.Постоянный представитель Нагорно- Карабахской Республики в Республике Армения Сергей Казарян представил данные о потерях Арцаха в ходе широкомасштабной военной агрессии азербайджано-турецкого тандема осенью прошлого года.

Так, Казарян в Национальном Собрании Армении в ходе рабочей встречи, организованной постоянной парламентской Комиссией по правам человека и общественным вопросам констатировал, что эта агрессия привела к серьезным гуманитарным и социальным проблемам, преодолеть которые станет возможно, лишь объединив усилия.

"В сложившейся в результате войны ситуации, одним из ключевых задач является обеспечение существования армянского населения Нагорного Карабаха. В числе самых тяжелых потерь в ходе этой войны - человеческие потери", - сказал постпред Арцаха.

Вместе с тем он сообщил, что в ходе 44-дневной войны погибли 742 военнослужащих Армии обороны Арцаха, еще 45 - считаются пропавшими без вести. "Убито 80 гражданских лиц, из которых 42 - в результате целенаправленных ударов, еще 38 погибли в плену. Помимо этого, в результате войны 42 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома и оказались перемещенными лицами. Из них 38 154 лишились родного населенного пункта и жилища. На данный момент 15 тысяч перемещенных лиц находятся в Степанакерте, еще 5 тысяч - в различных районах Нагорного Карабаха", - отметил Казарян.

Он также сообщил, что уже заключено 3 тысячи договоров об аренде жилья для них. Тем не менее, 1960 человек продолжают жить в гостиницах. При этом он сообщил, что до конца года в Степанакерте планируется построить 300 домов для вынужденно перемещенных лиц.

"В результате войны под контроль противника перешло 192 населенных пункта Арцаха - 185 сел и 7 городов. Сегодня Арцах остро нуждается в увеличении жилищного фонда. В ходе войны серьезно пострадали инфраструктуры Нагорного Карабаха, в частности из 36 ГЭС функционирующих в энергетической сфере осталось лишь 6. Существуют серьезные проблемы с трансляциями - ущерб приблизительно составляет более 42 млн. драм. Пострадали 1226 хозсубъекта, осуществляющие деятельность на территориях, захваченных Азербайджаном. Под контроль противника перешло 75% пахотных земель. Ущерб ирригационной системе превысил 101 млрд драм", - добавил Казарян.

Постпред Арцаха также коснулся угрозы уничтожения армянского культурно- исторического наследия на территориях, оказавшихся под контролем противника. По его словам, под угрозой уничтожения оказалось более 2000 культурных объектов. Он также обратил внимание на факты вандализма, зафиксированные на территориях, оккупированных противником, в том числе и в Шуши.