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АрмИнфо. Власти Азербайджана несут ответственность за ранение армянского солдата в районе села Кут. Об этом говорится в официальном сообщении Омбудсмена Армении Армана Татояна. В частности, охарактеризовав это как умышленное нарушение права на жизнь, он отметил, что Азербайджан действует с явным нарушением норм международного права.
Согласно источнику, основой для подобных выводов служат следующие факты: азербайджанские вооруженные силы незаконно проникли и разместились на суверенной территории Армении - в Гегаркунике и Сюнике. Омбудсмен обозначил, что это земли, которые на законных основаниях принадлежат жителям Республики Армения или находятся в общественной собственности.
Азербайджанские военные периодически стреляют в направление сел , создавая реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, наносят ущерб имуществу и животным. Согласно сообщению Омбудсмена, последние угоняют скот, пытаются незаконно лишить свободы гражданское население, препятствуют сельскохозяйственным работам.
В селе Кут и других соседних селах азербайджанцы поджигают пастбища, из-за их присутствия на дорогах, граничащих с селами, и межобщинных дорогах создались ограничения в свободе передвижения, под угрозой права человека на жизнь.
Резюмируя представленные факты, Татоян добавил, что массовые нарушения прав человека со стороны азербайджанских военных, их преступные действия ставят под угрозу мирную жизнь и безопасность граждан.
Напомним, что сегодня в районе 11:30 на армянских позициях в направлении села Кут Гегаркуникской области в результате провокации ВС Азербайджана на границе с Арменией ранение получил военнослужащий N-ой воинской части ВС РА, рядовой Гарник Мнацаканович Абрамян.
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|Конгрессмен: Несмотря на соглашение о прекращении огня, агрессия Азербайджана против народов Арцаха и Армении продолжается
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|Дипломаты Госдепа США и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Тойво Клаар: Есть возможность восстановить Южный Кавказ
|ПАСЕ приняло Резолюцию «О гуманитарных последствиях нагорно-карабахского конфликта»
|Постпред Армении в ООН вновь заявил о грубых нарушениях прав человека Азербайджаном
|Российский дипломат: Сегодня российские военные вместе с армянскими пограничниками контролируют границы Армении, а миротворцы обеспечивают безопасность народа Нагорного Карабаха
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|Посольство РФ: Российская сторона принимает непосредственное участие в выработке мер по обеспечению благоприятных условий для развития региона в мирном русле
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|Левон Тер-Петросян встретился с Сергеем Копыркиным
|Пашинян уволил начальника Управления кадров и управления персоналом аппарата премьер-министра
|Гарибашвили вновь предложил медиацию Азербайджану и Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ремонтные работы в Степанаванском аэропорту, а также производство легких самолетов обсудят в Чехии
|Чавушоглу: Встречи с министром иностранных дел Армении в планах нет
|Омбудсмен в годовщину второй Арцахской войны: Виновные так и не понесли наказания
|Алиев о деятельности российских миротворцев, сопредседателей МГ ОБСЕ и вооружении Армении
|Ереван: Комплексное урегулирование карабахского конфликта предполагает определение статуса Арцаха
|Посольство: Франция не пожалеет усилий для стабилизации ситуации на Южном Кавказе
|Алиев назвал неожиданными военные учения Ирана вдоль границы с Азербайджаном
|Армен Хачатрян освобожден от должности генсека министерства экономики Армении
|Генпрокуратура Армении обвиняет около 40 азербайджанских военных и чиновников в совершении военных преступлений против Арцаха
|Арцахская катастрофа готовилась не только внешними силами, но и изнутри
|Посол США посетила военный пантеон "Ераблур"
|В Ереване откроется фотовыставка <1080 часов>, посвященная героям Арцахской войны
|СК Армении заверяет: Общее число погибших военнослужащих и гражданских лиц в результате агрессии Азербайджана против Арцах составляет 3781 человек
|Экономическая стратегия Туркменистана: национальная модель устойчивого развития
|За сутки в Армении зарегистрировали 462 случая заражения коронавирусом, выздоровело 565 человек
|СНБ Армении сообщила о задержании бывшего высокопоставленного военного по обвинению в совершении служебного подлога
|Президент о войне: Мы должны суметь выйти из сложившейся ситуации распрямив спину, пусть медленными шагами, но двигаться вперед
|Руководство Армении в Ераблуре почтило память погибших в Арцахской войне
|Ереван и Каир обсудили сотрудничество ЕАЭС-Египет
|Глава МИД Армении обратил внимание Генсека ООН на гуманитарные последствия агрессии Азербайджана против народа Нагорного Карабаха
|Мирзоян и Линде отметили важность осуществления конкретных шагов по деэскалации ситуации в регионе
|Мирзоян на встрече с Нуланд высоко оценил позицию США по возобновлению мирного процесса по Нагорному Карабаху
|Глава МИД Армении провел переговоры с коллегами из Сирии, Румынии и Бельгии
|В Париже назвали важным и позитивным первую после войну встречу глав МИД Армении и Азербайджана под эгидой МГ ОБСЕ
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