Вторник, 28 Сентября 2021 20:02

АрмИнфо. Власти Азербайджана несут ответственность за ранение армянского солдата в районе села Кут. Об этом говорится в официальном сообщении Омбудсмена Армении Армана Татояна. В частности, охарактеризовав это как умышленное нарушение права на жизнь, он отметил, что Азербайджан действует с явным нарушением норм международного права.

Согласно источнику, основой для подобных выводов служат следующие факты: азербайджанские вооруженные силы незаконно проникли и разместились на суверенной территории Армении - в Гегаркунике и Сюнике. Омбудсмен обозначил, что это земли, которые на законных основаниях принадлежат жителям Республики Армения или находятся в общественной собственности.

Азербайджанские военные периодически стреляют в направление сел , создавая реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, наносят ущерб имуществу и животным. Согласно сообщению Омбудсмена, последние угоняют скот, пытаются незаконно лишить свободы гражданское население, препятствуют сельскохозяйственным работам.

В селе Кут и других соседних селах азербайджанцы поджигают пастбища, из-за их присутствия на дорогах, граничащих с селами, и межобщинных дорогах создались ограничения в свободе передвижения, под угрозой права человека на жизнь.

Резюмируя представленные факты, Татоян добавил, что массовые нарушения прав человека со стороны азербайджанских военных, их преступные действия ставят под угрозу мирную жизнь и безопасность граждан.

Напомним, что сегодня в районе 11:30 на армянских позициях в направлении села Кут Гегаркуникской области в результате провокации ВС Азербайджана на границе с Арменией ранение получил военнослужащий N-ой воинской части ВС РА, рядовой Гарник Мнацаканович Абрамян.