Вторник, 28 Сентября 2021 17:03

АрмИнфо. Главной задачей посредников Минской группы ОБСЕ в Нью-Йорке является создание условий, в которых Ильхаму Алиеву не останется ничего иного как возвратиться за стол переговоров. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян.

"Без Армении, без Азербайджана восстановление переговорного процесса в рамках МГ невозможно. Поэтому в Нью-Йорке было сделано все для того, чтобы убедить, заставить Баку вернуться за стол переговоров. И мы видим, что глава МИД Азербайджана уже встретился там с посредниками. На мой взгляд, возобновление переговоров под эгидой ОБСЕ является основной целью в первую очередь США", - заметил он.

В совместном заявлении от 24 сентября сопредседатели МГ ОБСЕ подтвердили свою приверженность продолжать работу со сторонами конфликта для поиска всеобъемлющих решений, остающихся вопросов по Карабаху. Первую после прошлогодней войны встречу глав МИД Армении и Азербайджана сопредседатели оценили как знак решимости двух стран в направлении возобновления мирного процесса посредством прямого диалога. Впрочем, уже на следующий день Ильхам Алиев заявил, что карабахский вопрос решен. "Мы не получали никаких предложений от Минской группы после прошлогодней войны. А поскольку инициатив нет, то и говорить о деятельности посредников неуместно", - заявил он.

В любом случае, на взгляд Григоряна, главное - совершенно не то, какой вариант урегулирования будет предложен сторонам конфликта сопредседателями, тем более, не их ответ. Главное - принудительно усадить Алиева за стол переговоров, что уже станет большой победой международного сообщества, в первую очередь в лице Франции и США. За стол переговоров с повесткой определения статуса Арцаха. В этом свете, политолог также испытывает опасения в связи с позицией России, отводящей статусу, по его мнению, второстепенное значение.

Принятый на днях Палатой представителей США законопроект по Азербайджану политолог рассматривает в одном ряду с предыдущими заявлениями Госдепартамента и президента США. Целью данных шагов американской администрации Григорян считает напоминание Баку и Анкаре об отсутствии срока давности для совершенных ими преступлений. О том, что их преступления в ходе прошлогодней агрессии в отношении Арцаха рано или поздно, но получат адекватное наказание.

23 сентября Палата представителей США приняла законопроект по Азербайджану и конфликту в Арцахе. В, составленном Тони Карденасом, Адамом Шиффом и Брэдом Шерманом документе, от Азербайджана было потребовано немедленно освободить всех армянских пленных и заложников. А на министра обороны США возлагается обязанность представить отчет о военных преступлениях Азербайджана, в том числе использовании запрещенного вооружения. А также использовании американских технологий в задействованных в Арцахе боевых турецких БПЛА.