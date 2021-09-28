Вторник, 28 Сентября 2021 16:57

АрмИнфо.В результате провокации ВС Азербайджана на границе с Арменией ранение получил военнослужащий N-ой воинской части ВС РА, рядовой Гарник Мнацаканович Абрамян.

Как сообщает пресс-служба МО РА, инцидент произошел 28 сентября в районе 11:30 на армянских позициях в направлении села Кут Гегаркуникской области РА. В МО РА также заверили, что жизни военнослужащему ничего не угрожает.

Напомним, что именно на этом участке с 12 мая ВС Азербайджана на 2-3 км вторглись на суверенные территории Армении, закрепились и терроризируют жителей приграничья.