Вторник, 28 Сентября 2021 14:48

АрмИнфо. Глава МИД России Сергей Лавров назвал главный результат прекращения войны в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Так, 28 сентября в Москве на пресс-конференции со своим вьетнамским коллегой, отвечая на вопрос о том, каковы главные результаты прекращения 44-дневной войны в зоне карабахского конфликта, Лавров в частности сказал:

"Главный результат почти года, который прошел после 9 ноября 2020 года заключается в том, что стабильность установлена, она поддерживается и российский миротворческий контингент способствует тому, что каких-либо насильственных действий мы сейчас не наблюдаем. Мелкие инциденты, которые были на начальном этапе, быстро разрешались. И еще раз подчеркну - сейчас там стабильно, хотя конечно проблем немало", - сказал Лавров, добавив, что проблемы связаны с организацией мирной жизни, завершением операций по разминированию, возвращению удерживаемых лиц и так далее.

Вместе с тем, российский министр выразил убеждение, что сейчас главная задача - наладить спокойную, мирную жизнь, стабильную жизнь на земле, чтобы общины и армянская и азербайджанская установили доверие между собой, которое было там до первой карабахской войны.

"Чтобы решались там проблемы возвращения беженцев и другие бытовые повседневные вопросы", - сказал министр.

Глава российского внешнеполитического ведомства также коснулся деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, напомнив, что посредники буквально на днях в Нью-Йорке провели встречу с главами МИД Армении и Азербайджана.

"Они, как я понимаю, согласовали возобновление своих поездок в регион для посещения и разговоров на месте с представителями Армении, Азербайджана и в том числе, и в Степанакерте запланированы встречи. Мне кажется, сейчас их главная задача способствовать тем позитивным тенденциям, которые нужно всячески закреплять, обеспечивая на земле сосуществование, сотрудничество и армянской и азербайджанской общин", - сказал Лавров, еще раз подчеркнув, что именно в этом сейчас стоит главная задача.

При этом он добавил, что сейчас не стал бы строить более амбициозные планы.