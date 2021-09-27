Понедельник, 27 Сентября 2021 20:13

АрмИнфо.Докладчик ПАСЕ по гуманитарным последствиям нагорно-карабахского конфликта Пол Гэван в

ходе своего выступления на осенней сессии структуры, при представлении гуманитарной ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта выразил сожалением тем обстоятельством, что в ходе визита на Южный Кавказ ему не удалось посетить Арцах.

По его словам, этот факт, безусловно, отразился на качестве подготовленного им доклада, который в этом плане не полный и призвал в будущем решить вопрос доступа в так называемые серые зоны.

Гэван добавил, что в своем докладе он попытался избежать политических вопросов и ограничиться вопросами гуманитарного характера и связанных с правами человека.

"Мой доклад касается восьми тем, первостепенных из которых является погибшие, пропавшие без вести и раненные. Свыше 3900 армянских военных и 2900 азербайджанских погибли или пропали без вести во время прошлогодних боевых действий. Есть погибшие среди гражданского населения. Остается открытым вопрос, связанный с пропавшими без вести. Причем это касается как первой карабахской войны, так и второй.

Следующий вопрос касается узников войны и тех, кто продолжает оставаться в плену. ЕСПЧ подал заявку в комитет по правам человека СЕ по части 180 армян, которые якобы находятся в азербайджанском плену. Мы озабочены судьбой многих из этих лиц, сейчас, практически через год после окончания войны", - отметил парламентарий, добавив, что также выражает озабоченность судьба еще 50 армян, попавших в азербайджанский плен после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, и которых осудили в Азербайджане.

По его словам, еще одной темой доклада является военные преступления, совершенные во время войны. "Имеются серьезные обвинения. Многие акты жестокости были представлены на социальных платформах. Это происходит как непосредственно в зоне конфликта, так и в азербайджанских городах, находящихся далеко, к примеру, в Гяндже. Также есть сообщения, об использовании Азербайджаном при поддержке Турции сирийских наемников", - отметил он, также озвучив проблему разминирования территорий в зоне конфликта.

Докладчик обратил внимание и на проблему беженцев, констатировав, что 34 000 армян не смогли вернуться в свои дома - они живут в сложной ситуации и им нужен кров, особенно страдают женщины. По слова Гэвана, у международного общества нет доступа в зону конфликта, однако Россия и Международный комитет Красного Креста имеет его и играет важную роль в предоставлении гуманитарной помощи.

Вместе с тем, он выразил обеспокоенность ситуацией на границе между Арменией и Азербайджаном, указав на необходимость проведения демаркации, может быть даже создания буферных зон, а также осуществление мониторинга ситуации. "Еще один важный вопрос - разрушение культурного наследия на территориях в зоне конфликта. Меня беспокоят сообщения о новых разрушениях, и нарратив замены армянского наследия на албанское. ЮНЕСКО должно получить доступ в регион и сыграть свою роль в сохранении культурного наследия", - отметил докладчик ПАСЕ, заключительным вопросом назвав, язык ненависти, особенно в Азербайджане.

По его словам, эта проблема существует на протяжении десятилетий в Азербайджане. В этом ключе он высказал обеспокоенность по поводу демонстрации в так называемом Парке трофеев в Баку восковых манекенов армянских военных, которые были представлены в унижающих достоинство человека образах. "Этот вопрос нужно решать на благо будущих поколений", - подытожил Гавани.

В свою очередь депутат ПАСЕ Жак Майр (Франция) выступая на заседании ПАСЕ, подчеркнул, что вопрос, касающийся военнопленных, необходимо решать при наличии доброй воли. "Нужно серьезно относиться к этому вопросу. Мы видим, что десятки армянских солдат остаются на сегодняшний день в азербайджанском плену. Жалобы в ЕПСЧ множатся", - констатировал Майр.

Он призвал защитить население Нагорного Карабаха и не допустить деградации ситуации. Он также выразил поддержку деятельности российского миротворческого контингента и МККК. "Мы понимаем, что это очень важно, чтобы не привести к более драматической ситуации в зоне конфликта", - подытожил он. В свою очередь депутат Бернар Фурнье (Франция) констатировал, что конфликт оставил свои следы. "Мы должны помочь участникам конфликта вести диалог. Вопросы военнопленных очень сложны - хоть и соглашением предусматривается обмен узниками войны. Армения считает, что не все узники были освобождены. Ситуация вызывает озабоченность. Хочется, чтобы Азербайджан освободил всех военнопленных", - отметил депутат.

По его словам, вызывает озабоченность и вопрос неразорвавшихся боеприпасов и проблема разминирования. Еще один проблемный вопрос - то, что часть беженцев-армян не смогла вернуться на родину, и не вернется, пока не будет обеспечена безопасность. Одновременно он констатировал актуальную роль МГ ОБСЕ.