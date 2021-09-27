Понедельник, 27 Сентября 2021 17:14

АрмИнфо.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник, в годовщину начала войны в Нагорном Карабахе, предложил медиацию Азербайджану и Армении.

"Предлагаем платформу, которую мы планируем создать в Тбилиси", - сказал глава правительства Грузии на брифинге.

Он напомнил, что при посредничестве Грузии в июне Армения передала

Азербайджану карту минных полей в обмен на 15 военнопленных.

"Это был беспрецедентный случай успешной медиации", - заявил Ираклий

Гарибашвили, передает газета ВЗГЛЯД из Тбилиси.

По его словам, Грузия намерена продолжить усилия на этом направлении, чтобы инициативы получили "перманентную форму и характер".

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил мировым лидерам "мирную инициативу соседства" для обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе.