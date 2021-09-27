Понедельник, 27 Сентября 2021 16:32

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев в целом положительно оценил деятельность российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

Так, в интервью Анадолу, он отметил, что конечно, есть вопросы, которые Азербайджан не устраивают, по которым у них есть претензии.

"В первую очередь, это связано с незаконными визитами иностранных граждан на наши земли. Мы неоднократно поднимали этот вопрос. Потому что Карабах (Арцах) - это наша территория. Никакие иностранные граждане или транспортные средства не могут въезжать в эти районы без нашего разрешения. Разрешение должно быть получено от нас. Однако я могу Вам точно сказать, что этот вопрос не решен на сто процентов. Вместе с тем должен отметить и то, что нелегальный въезд иностранных граждан в Карабах фиксируется крайне редко. Также хочу отметить, что в результате нашей политики и настойчивости этому приходит конец. Но, конечно, мы хотели бы полного уважения к нашему суверенитету и территориальной целостности. Официальные представители России, высокопоставленные лица заявляют, что Карабах является территорией Азербайджана. В таком случае военнослужащие, проходящие там службу, также должны осуществлять свою деятельность в соответствии с данными заявлениями", - отметил Алиев, забыв, что Нагорный Каабах отделился от Азербайджана в соответствии с нормативными актами СССР, как в свое время Азербайджан вышел из состава Советского союза, а на проведенном референдуме, практически всё население Арцаха проголосовало за выход из состава АР и провозглашение независимости.

Вместе с тем, азербайджанский лидер затронул тему связанную с деятельностю сопредседателей Минской группы ОБСЕ, обладающих международным мандатом по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и заверил, что Азербайджан не получал никаких предложений от Минской группы после Второй Карабахской войны. "А поскольку инициатив нет, говорить о деятельности Минской группы неуместно. Прошел уже год. Что вы предлагаете? Вы говорите, что проблему необходимо решать. Я от имени Азербайджана заявляю, что конфликт решен. Своими силами, вопреки давлению. Значит, должны поступать предложения. Чем они должны заниматься? Я высказал свое мнение. Остальное - в их ответственности", - отметил он.

Алиев еще раз коснулся намерений Армении приобрести вооружение у России и заверил, что российская сторона опровергла информацию о закупках, хотя она впервые прозвучало из уст именно министра обороны России Сергея Шойгу. Он в очередной раз выразил недовольство тем обстоятельством, что Ереван намерен приобрести новое вооружение, отметив, что мол для Азербайджана это не приемлемо. Алиев забыл видимо, что не далее как на прошлой неделе он анонсировал заказ Азербайджаном у России новой партии вооружения, и это не считая уже подписанных крупных оружейных контактов с Израилем и Турцией.

Таким образом, говорящий о "миролюбии" Азербайджана Алиев решил, что в Баку должны решать, кто должен приобретать вооружение, а кто нет, при этом активно вооружая свою армию и сохраняя на высоком уровне затраты на сферу обороны -2,7 миллиарда долларов заложены на бюджет 2022 г.