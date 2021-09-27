Понедельник, 27 Сентября 2021 16:29

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал неожиданными военные учения, проводимые Ираном вдоль границы с АР.

"Что касается военных учений, проводимых у наших границ, это очень неожиданное событие. Потому что за 30 лет нашей независимости таких событий не было. Прежде всего, я должен сказать, что каждая страна вправе проводить любые военные учения на своей территории. Это ее суверенное право. Никто не может ей что-либо сказать. Но когда мы анализируем это во временных рамках, то видим, что такого никогда не было. Почему именно сейчас и почему на нашей границе? Этим вопросом задаюсь не я, а азербайджанское общество", - отметил Алиев, при этом задавшись вопросом, почему учения в этом районе не проводились в период, когда там стояли войска Армии обороны Арцаха.

"Почему не организовывались учения, когда армяне были в Джракане (Джебраиле), Ковсакане (Зангилане) и Варанде (Физули)? Почему это делается после того, как мы освободили эти земли и завершили 30-летнюю оккупацию? Это справедливые вопросы. Конечно, мы хотим, чтобы в регионе не было ситуации, которая способна нанести удар по долгосрочному сотрудничеству. Еще раз хочу отметить, что и здесь Азербайджан действует очень ответственно и взвешенно. Надеюсь, что эмоциональная реакция на наши правомерные шаги носит временный характер", - отметил Алиев в интервью Анадолу.

При этом он коснулся проблем, возникших у иранских фур, на дороге Горис-Карпан, 21 км которого сейчас находится под контролем В Азербайджана. Алиев младший выразил недовольство тем обстоятельством, что Иранские фуры якобы ездят в Степанакерт.

"Это не первый случай, когда иранские грузовики "незаконно" въезжают в Карабах. Грузовики с госномерами ИРИ регулярно въезжали туда. Мы знали об этом. Но, конечно, такой конкретной информации, как сейчас, не было. Мы выражали свое недовольство иранской стороне по различным каналам. Однако этот процесс продолжался. После окончания войны Лачинский коридор теперь находится в поле нашего зрения",- отметил он, добавив, что поручил сотрудникам Администрации президента поговорить с послом Ирана в Азербайджане и положить этому конец.

Он также сообщил, что Азербайджана официально оформили дипломатическую ноту, посол Ирана в Азербайджане был вызван в Министерство иностранных дел. "Ему выразили претензии и попросили положить этому конец. Это произошло в середине августа.Мы надеялись, что этому будет положен конец. Но в период с 11 августа по 11 сентября около 60 иранских грузовиков незаконно отправились в Карабах. Чтобы это предотвратить, мы перешли к практическим шагам. В первый раз - устное предупреждение, во второй - официальная нота, в третий - контрольно-пропускные пункты, таможня, граница, полиция. Таким образом, мы начали контролировать дорогу, проходящую по территории Азербайджана, а затем количество грузовиков, направляющихся в Карабах, снизилось до нуля. Видите, нужно ли было доводить до этого", вопрошал Алиев, при этом заверив Иран в не значимости рынка Арцаха, ради которого Тегерану стоило бы портить отношения с Баку.

При этом добавив, что иранские фуры должны платить пошлины проезжая по участку дороги Горис-Капан.

Отметим, что на прошлой неделе Иран в ответ на проблемы с транзитом грузов через Армению, учиненные Азербайджаном стянула войска на азербайджано-иранскую границу. Официально, Иран проводил внезапные военные учения с применением всех видов наземного и воздушного вооружения.

На этом фоне Турция также разместила на границе с Исламской Республикой свое вооружение, а воздушное пространство вдоль границы принялись патрулировать беспилотники Bayraktar TB2. Также в информационное пространство вернулась тема Южного Азербайджана - территории в северо-западной части Ирана с центром в городе Тебриз, населенном этническими азербайджанцами