Понедельник, 27 Сентября 2021 12:43

АрмИнфо.Посол США в Армении Линн Трейси посетила военный пантеон "Ераблур". Об этом сообщает пресс-служба посольства США в РА.

"Посол Трейси выразила свое почтение тем, кто погиб в прошлогоднем конфликте. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и раненых в прошлом году и за многие годы нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении посольства США.

Отметим, что ровно год назад азербайджано-турецкий тандем развязал широкомасштабную военную агрессии против Арцаха. В результате этой агрессии, Азербайджан оккупировал 75% территорий Нагорного Карабаха, десятки тысяч людей лишились своих домов, несколько тысяч погибли, более 10 тысяч военнослужащих стали инвалидами. ВС Азербайджана уничтожают армянское историко-культурное наследие на территориях, перешедших под их контроль. Под угрозой уничтожения более 4 тысяч культурно-религиозно-исторических объектов.