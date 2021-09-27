Понедельник, 27 Сентября 2021 11:05

АрмИнфо. 27 сентября, в первую годовщину 44- дневной Арцахской войны, высокопоставленные чиновники Армении по отдельности посещают военный пантеон "Ераблур".

Сегодня утром к могилам павших воинов в "Ераблуре" возложил цветы премьер-министр РА Никол Пашинян.

От имени президента Республики Армения Армена Саркисяна в военном пантеоне "Ераблур" возложили венок к мемориалу героев, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Родины. Президент в своем телеграм-канале разместил фотографии из оккупированного Азербайджаном города Шуши и с других территорий Арцаха и написал: "Моя прекрасная и любимая Родина".

"Ераблур" посетили вице-премьер Сурен Папикян, секретарь Совета безопасности Армен Григорян, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, и другие должностные лица.

Военный пантеон "Ераблур" посетила посол США в Армении Линн Трейси, которая также возложила цветы к могилам павших воинов.

Напомним, что ровно год назад, 27 сентября в 7:10 утра Азербайджан начал широкомасштабную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики. С 27 сентября по 9 ноября 2020 года ВС Азербайджана при участии Турции и иностранных наемников осуществляли агрессию против Арцаха. Удары наносились, по гражданским и военным объектам в Нагорном Карабахе и на территории Армении. 9 ноября 2020 года лидеры РФ, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении всех военных действий в Арцахе и армянская сторона пошла на территориальные уступки.

По данным Следственного комитета РА в 44-дневной войне погибло 3781 человек, 253 человека пропало без вести (231 военный и 22 гражданских лиц). На сегодняшний день в общей сложности 108 гражданских военнослужащих и гражданских лиц были возвращены Республике Армения Азербайджанской Республикой.