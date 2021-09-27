Понедельник, 27 Сентября 2021 10:57

АрмИнфо.Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, находящийся в Нью-Йорке для участия в работах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, стороны выразили удовлетворение высокой динамикой отношений между Арменией и США, выразив готовность развивать и укреплять сотрудничество в различных сферах. Были подчеркнуты приоритеты сотрудничества между двумя правительствами в направлении развития демократических институтов, укрепления верховенства закона и борьбы с коррупцией.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности. Коснувшись ситуации, сложившейся в Арцахе, Мирзоян высоко оценил позицию США относительно возобновления процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, отметив, что долгосрочное и всеобъемлющее урегулирование конфликта должно произойти под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Стороны также подчеркнули важность усилий по деэскалации в регионе.

Глава МИД Армении выразил признательность президенту США Джо Байдену за признание Геноцида армян, отметив, что это важный шаг в деле признания и осуждения Геноцида армян, а также в борьбе за предотвращение новых геноцидов.