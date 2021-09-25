Суббота, 25 Сентября 2021 12:55

АрмИнфо. В рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян встретился с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники выразили удовлетворение динамичным развитием партнерства Армения-ЕС. Они также коснулись эффективной реализации Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, а также вопросов, связанных с предстоящим саммитом Восточного партнерства.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной стабильности и безопасности. В контексте решения гуманитарных вопросов, возникших после 44-дневной войны, Арарат Мирзоян подчеркнул императив безоговорочную репатриации армянских военнопленных и гражданских заложников, содержащихся в Азербайджане и недопустимость политизации этого вопроса.

В ходе встречи была подчеркнута необходимость возобновления процесса по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и достижение всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования конфликта.

Стороны обоюдно указали на важность осуществления усилий для обеспечения деэскалации, безопасности и стабильности в регионе.