Суббота, 25 Сентября 2021 12:48

АрмИнфо. В Нью-Йорке состоялась первая, после широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха, встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова под эгидой Минской группы (МГ) ОБСЕ.

Так, в распространенном от имени сопредседателей Минской группы заявлении ОБСЕ, в частности, говорится:

"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) в рамках 76-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провели отдельные встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым.

Также состоялась совместная встреча министров иностранных дел, в которой принял участие и постоянный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик"

В заявлении отмечается, что сопредседатели и министры двух стран обсудили широкий спектр нерешенных вопросов между Арменией и Азербайджаном.

"Сопредседатели предложили конкретные целевые меры по деэскалации ситуации и возможные последующие шаги. Сопредседатели подчеркнули, что их неизменная поддержка всему спектру необходимых мер и действий осуществляются лично представителем Действующего председателя ОБСЕ и его командой.

Сопредседатели приветствуют первую подобную встречу глав МИД двух

стран с ноября 2020 года как знак решимости двух стран возобновить

мирный процесс путем прямого диалога, направленного на безопасность,

стабильность и процветание в регионе.

Посредники в соответствии со своим мандатом подтверждают приверженность работать со сторонами для всеобъемлющего решения всех оставшихся вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом", - отмечается в заявлении.

В сообщении также отмечается, что 24 сентября сопредседатели и Анджей Каспршик встретились с заместителем генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло и действующим председателем ОБСЕ Анн Линде и проинформировали их об усилиях, предпринятых в конце года, а также последних событиях в этом процессе.