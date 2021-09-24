Пятница, 24 Сентября 2021 16:37

АрмИнфо. Глава Минздрава Армении Анаит Аванесян отмечает резкий рост числа желающих вакцинироваться, что, по ее мнению, говорит о доверии граждан к процессу вакцинации. "Вместе с тем, нам надо увеличить число ежедневно вакцинируемых граждан, чтобы обеспечить так называемый коллективный иммунитет", - заявила министр 24 сентября перед заседанием правительства.

Так, по словам главы Минздрава, по положению на сегодня в Армении сделано 385 503 прививок от Covid-19. Темпы вакцинации растут ежедневно - только накануне было сделано 8440 прививок (9900 - 22 сентября). Как считает Аванесян, граждане осознали, что вакцины эффективны, безопасны и защищают от нанесения тяжкого вреда здоровью и смертей по причине коронавирусной инфекции.

Анаит Аванесян признает - от заражения новой коронавирусной инфекцией привитые граждане не защищены полностью. Однако они, в случае заражения, легче переносят болезнь. На сегодня число активных случаев коронавируса в Армении 11 470, и только 286 из них привиты, указала она.

Премьер-министр РА Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что при сопоставлении данных, получается, что вакцина на 97,5% предохраняет от заражения и на 98,2% - от госпитализации. Глава правительства указал, что на сегодня "достойных упоминания осложнений" не было зафиксировано ни у одного из вакцинированных пациентов.

Ранее Минздрав Армении внес поправки в требования соблюдение противоэпидемиологических норм, которые вступят в силу с 1 октября и коснутся сотрудников ряда сфер. В частности, согласно решению 65 N министра здравоохранения, с 1 октября работники обязаны каждые 14 дней представлять работодателю отрицательный результат ПЦР-теста. Сертификат о тестировании должен быть получен не позднее 72 часов, тест проводится за счет сотрудника.

Требование распространяется на сотрудников государственных учреждений, муниципалитетов, закрытых предприятий, горнодобывающей промышленности, стройплощадки, организаций, осуществляющих офисную деятельность, оптовую и розничную торговлю, сферы услуг (гостиницы, точки общепита, салоны красоты), общественного транспорта. Это - обязательное требование для медработников, спортзалов, спортшколы, сотрудников детсадов, учебных заведений, библиотек, кинотеатров, музеев и иных объектов культуры. Ограничения не касаются лиц, которые прошли полный курс вакцинации, или получили одну дозу препарата и ждут вторую дозу, беременных и тех, у кого есть временное или постоянное противопоказание к прививке.

Несмотря на то, что сама глава Минздрава неоднократно заявляла, что вакцинация от коронавируса не исключает риска заражения, накануне Анаит Аванесян в Национальном Собрании Армении в ходе рабочего обсуждения по данному вопросу, заявила, что, доподлинно неизвестно потребуется ревакцинация или нет, но, если потребуется получить третью дозу вакцины, то ее необходимо будет получить.

23 сентября в ходе совещания в правительстве премьер-министр Никол Пашинян поручил заинтересованным госструктурам обеспечить выполнение приказа, который вступит в силу с 1 октября. Пашинян подчеркнул важность этого законодательного регулирования в контексте контроля над эпидемической ситуацией, обеспечения ответственности общественного здравоохранения и повышения осведомленности общественности в этом направлении.

Отметим, что процесс масштабной вакцинации стартовал в Армении 13 апреля, до конца года планируется привить около 700 тысяч жителей. Вакцинация в Армении производится бесплатно, стоимость же прохождения ПЦР-теста составляет примерно 15 тыс. драмов (порядка $30).