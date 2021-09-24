Пятница, 24 Сентября 2021 14:57

АрмИнфо. <Эра мира и стабильности в регионе, о которой много говорилось, подразумевает и нормализацию отношений с Турцией, которая должна происходить постепенно>, - сказал в ходе брифинга секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян.

При этом он выразил уверенность, что одной из возможностей урегулирования этих отношения является диалог на высоком уровне. <Мы заявляли на разных уровнях, что Армения готова к нормализации отношений с Турцией, которые должны быть отделены от отношений с Азербайджаном>, - подчеркнул секретарь Совбеза.

Однако он заметил, что нормализация отношений должна происходить без предусловий, о чем говорили и предыдущие власти страны. <Мы надеемся, что это так и будет. Все имеющиеся вопросы, безусловно, нуждаются в дальнейших обсуждениях, но начинать отношения с предусловий будет крайне сложно>, - подчеркнул он.

Касаемо урегулирования карабахского конфликта, Григорян отметил, что единственным форматом решения данного вопроса является Минская группа ОБСЕ. При этом он обозначил, что в рамках этой платформы должен быть обсужден вопрос статуса Нагорного Карабаха, который все еще не решен. <Вопрос Карабаха никогда не был территориальным, а всегда рассматривался в контексте права на самоопределение. Мы говорим об этом свыше 30 лет>, - сказал Григорян.