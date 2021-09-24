Пятница, 24 Сентября 2021 13:57

АрмИнфо.Министры иностранных дел Армении и Ирана Арарат Мирзоян и Хосейн Амир Абдуллахян в ходе встречи на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке выразили удовлетворение высоким уровнем многовековых армяно-иранских дружественных отношений и регулярностью контактов на высоком уровне.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники обсудили вызовы, связанные с транспортным транзитом из Ирана в Армению и пути их преодоления.

Мирзоян проинформировал о процессе строительства альтернативной дороги взамен участку дороги Горис-Капан, а также о работах на трассе "Север-Юг".

Стороны коснулись возможностей дальнейшего углубления армяно-иранского сотрудничества в энергетической сфере.

Обсуждались также вопросы, касающиеся мира и стабильности в регионе. Министр иностранных дел РА подчеркнул, что провокационные действия Азербайджана против суверенной территории Армении подрывают усилия, направленные на устойчивую безопасность и развитие в регионе, добавив, что он высоко ценит позицию Ирана в отношении территориальной целостности Армении.

Отметим, что перешедшие под контроль Азербайджана 21 км участок межгосударственной дороги Горис-Капан в Сюникской области РА после широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха создали ряд проблем для армяно-иранских грузоперевозок. С середины сентября силовые структуры Азербайджана установили блокпосты на этом участке, останавливают иранские фуры, проезжающие по этой территории и требуют от них налоговых выплат за проезд по этому участку дороги. Сумма колеблется от 100 до 300 долларов. Более того, два иранских водителя были задержаны азербайджанскими полицейскими за осуществление грузоперевозок в Арцах. Альтернативной этой дороге является дорога через общину Татев, которая не пригодна для проезда большегрузов.