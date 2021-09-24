Пятница, 24 Сентября 2021 13:54

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает попытки заполучить транспортный коридор через Сюникскую область РА, путем давления на Армению.

Так, выступа на 76-й сессии Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН он в очередной раз, как бы между прочим, подтвердил готовность своей страны начать переговоры "по мирному соглашению" с Арменией.

"Конфликт завершился, поэтому Азербайджан уже заявил о готовности начать переговоры по мирному соглашению с Арменией на основе принципа делимитации и демаркации границ, взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга. Такое соглашение может превратить наш регион в регион мира и сотрудничества. Однако мы все еще не видим позитивной реакции от Армении на наше предложение", - сказал Алиев, при этом не упомянув о том, что ВС Азербайджана вот уже порядка 6 месяцев незаконно находятся на суверенной территории Армении и терроризируют приграничное население. По его словам, одной из сфер, служащих миру и сотрудничеству, могут стать транспортные проекты и новые возможности для региона в этом контексте создаст "Зангезурский коридор, который соединит основную часть Азербайджана с Нахиджеванской Автономной Республикой" (через Сюникскую область Армении - ред.), передает ТАСС. Как подчеркнул Алиев, "Азербайджан создал новые реалии в регионе Южного Кавказа, и это должен учесть каждый". По его словам, "Армения должна сделать выбор между региональным сотрудничеством и территориальными претензиями к соседям". Алиев опять-таки ни словом не обмолвился о том, что именно Азербайджан постоянно пытается выступать с позиции силы и выражает территориальные претензии к Армении, вплоть в отношении столицы РА - Еревана и озера Севан. Азербайджанский лидер умалчивает, что именно 100-летний Азербайджан выражает территориальные притязания к Армении, имеющей тысячелетнюю историю.