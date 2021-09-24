Пятница, 24 Сентября 2021 10:46

АрмИнфо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о получении позитивных сигналов от премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По словам президента Эрдогана, в Турции рассчитывают вскоре проложить дорогу из города Игдыр на востоке страны в Азербайджан, включая и железнодорожное сообщение. Глава государства отметил, что строительство этой магистрали будет очень важным шагом.

Эрдоган добавил также, что на фоне происходящих в регионе процессов "в Азербайджане продолжается интенсивная работа".

"Очень важно, что посредством шагов, которые мы осуществляем сейчас, мы надеемся проложить путь из Игдыра в Азербайджан (по всей видимости, через территорию Армении - ред.). Это включает и железную дорогу. Строительство этой магистрали станет очень и очень важным шагом. В данный момент от Пашиняна поступают позитивные сигналы по этому вопросу. Теперь, с этими положительными сигналами, мы предпримем некоторые шаги в этом направлении. Я надеюсь, что мы будем иметь возможность переместить регион в хорошее положение с точки зрения мира", - заявил президент Турции.

По словам главы государства, вопросы разблокирования коммуникаций в регионе будут включены в повестку предстоящей встречи лидеров Турции и России. "Таким образом, я надеюсь, что мы вступим в гораздо более сильный и новый период в отношениях Турции и России",- сказал он.

"У нас был вариант сотрудничества, который назвали платформами пятью или шестью. В настоящее время об этом проекте получаем положительные сигналы от премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В этом контексте мы также планируем предпринять определенные шаги", - отметил он в беседе с журналистами в ходе визита в США, передает Анадолу.

Вместе с тем он отметил, что "до сегодняшнего дня Анкара не видела какого-либо ошибочного шага со стороны Москвы".

"Безусловно, между нашими странами время от времени имеют место сложности в вопросе более позитивного развития процессов в Сирии. Однако они решаются благодаря моим усилиям и усилиям на уровне Минобороны и МИД. К примеру, если бы господин Путин не проявил черты истинного государственного деятеля, то мы бы не смогли выйти из ситуации по Азербайджану. Однако благодаря очень своевременным и продуманным решениям Путина, сформировалась намного более позитивная атмосфера", - констатировал турецкий лидер.

Отметим, что ранее Эрдоган сообщил, что премьер-министр Армении через грузинского коллегу, передал предложение встретится для налаживания армяно-турецких отношений. Власти Армении не подтвердили и не опровергли данную информацию.