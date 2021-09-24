Пятница, 24 Сентября 2021 10:45

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, находящийся в Нью-Йорке для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН, встретился с главой МИД Республики Кипр Никосом Христодулидесом.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники затронули ряд вопросов армяно- кипрской повестки дня, с удовлетворением подчеркнув высокий уровень политического диалога, при этом выразив готовность к дальнейшему расширению сотрудничества. В этом ключе стороны в качестве сфер, представляющих взаимный интерес для сотрудничества, назвали торговлю, оборону, образование и туризм.

Обсуждались перспективы дальнейшего углубления сотрудничества в двустороннем, трехстороннем и многостороннем форматах.

Мирзоян поблагодарил правительство Кипра за поддержку и солидарность в период, полный вызовов для Армении и армянского народа.

Министры иностранных дел Армении и Кипра обменялись мнениями о региональной безопасности и стабильности. Мирзоян проинформировал своего коллегу о ситуации, созданной развязанной азербайджано-турецкой агрессией против Арцаха. В этой связи глава МИД РА высоко оценил принципиальную позицию братского Кипра.