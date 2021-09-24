Пятница, 24 Сентября 2021 10:45

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан уже подал заявку России на приобретение новых образцов оружия и военной техники.

"Естественно, сейчас мы смотрим на новые разработки, сейчас уже технические группы изучают новые возможности, мы некоторые заявки уже подали, так что сотрудничество в этом направлении с Россией тоже будет развиваться", - сказал президент Азербайджана в интервью журналу "Национальная оборона".

Алиев заверил, что у России и Азербайджана идет "хорошая работа" по всем направлениям, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества. Он выразил уверенность в том, что и в будущем сотрудничество между двумя странами "будет идти по нарастающей".

В заключение он добавил, что с президентом России Владимиром Путиным его связывают очень доверительные отношения и их цели полностью совпадают