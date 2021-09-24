Пятница, 24 Сентября 2021 10:27

АрмИнфо. В Нью-Йорке "на полях" 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась беседа Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ив Ле Дрианом.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудили актуальные темы международной повестки дня. Детально рассмотрено развитие ситуации в Афганистане. С обеих сторон подтверждена готовность совместными усилиями способствовать установлению мира и стабильности в этой стране, в том числе в рамках СБ ООН. Проведен обмен мнениями по проблематике урегулирования в Ливии и вокруг иранской ядерной программы.

Выражен обоюдный настрой на дальнейшую работу в деле стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ. Затронут ряд других региональных сюжетов, представляющих взаимный интерес.

Министры подробно рассмотрели широкий перечень двусторонних вопросов, касающихся развития российско-французских связей в политической, экономической и культурно- гуманитарной сферах. Обсужден график дальнейших контактов.