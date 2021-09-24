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АрмИнфо. В Нью-Йорке "на полях" 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась беседа Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ив Ле Дрианом.
Как сообщает пресс-служба МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудили актуальные темы международной повестки дня. Детально рассмотрено развитие ситуации в Афганистане. С обеих сторон подтверждена готовность совместными усилиями способствовать установлению мира и стабильности в этой стране, в том числе в рамках СБ ООН. Проведен обмен мнениями по проблематике урегулирования в Ливии и вокруг иранской ядерной программы.
Выражен обоюдный настрой на дальнейшую работу в деле стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ. Затронут ряд других региональных сюжетов, представляющих взаимный интерес.
Министры подробно рассмотрели широкий перечень двусторонних вопросов, касающихся развития российско-французских связей в политической, экономической и культурно- гуманитарной сферах. Обсужден график дальнейших контактов.
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|Главы МИД Армении и Кипра обсудили перспективы углубления сотрудничества в двустороннем, трехстороннем и многостороннем форматах
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|Главы МИД России и Франции выразили обоюдный настрой на дальнейшую работу по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе
|Доступная ипотека и многое другое. Конверс Банк - партнер Build Armenia
|Левон Тер-Петросян встретился с бывшим президентом Киргизии Аскаром Акаевым
|Арарат Мирзоян: для установления региональной стабильности необходима безоговорочная репатриация пленных и отказ от антиармянской риторики
|Глава МИД РА подчеркнул необходимость обеспечения беспрепятственного въезда международных организаций, в частности, компетентных органов Совета Европы, в Арцах
|Добровольно нельзя принудительно: Пашинян поручил заинтересованным структурам обеспечить выполнение приказа Минздрава
|Страны ЕАЭС планируют развивать промышленное сотрудничество в области гражданского авиастроения
|Армения примет участие в Московской международной книжной ярмарке
|В Нур-Султане прошла встреча Генпрокуроров Армении, Азербайджана и России
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 24 сентября
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|Прогноз: Прорывного потепления между Ереваном и Анкарой не будет
|Избран новый Католикос-Патриарх Дома Киликийского
|Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Азербайджана обсудили выполнение заявлений по Нагорному Карабаху
|В преддверии 30-летия независимости Туркменистана в Ереване проводится флэш-моб
|Президент Туркменистана выступил на 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН
|Ибрагим Калын и Джейк Салливан обсудили ситуацию на Южном Кавказе после войны в Нагорном Карабахе
|В Ереване состоится показ иранских современных фильмов
|Глава КГД Армении встретился с директором Программы по борьбе с наркотиками и правоохранительному сотрудничеству посольства США в РА
|Палата представителей Конгресса США одобрила законодательные поправки, требующие незамедлительного освобождения Азербайджаном всех армянских военнопленных
|Главы МИД Армении и Франции обсудили перспективы урегулирования карабахского конфликта
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|Главы МИД Армении на встрече с коллегой из Сербии указал императивность репатриации армянских военнопленных из Азербайджана
|Главы МИД Армении и Греции обсудили ситуацию на Южном Кавказе
|Арман Татоян высоко оценил новый уникальный опыт прозрачной работы российской коллеги во время выборов в Госдуму России
|Главы МИД Армении и Словении обсудили вопросы региональной и международной повестки
|Глава МИД Армении высоко оценил позицию Австрии по мирному урегулированию карабахского конфликта в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ
|Банк ВТБ (Армения) принял участие в Армянском бизнес-форуме 2021
|В Москве открыли бюст полководцу победы Ованнесу Баграмяну
|Президент Туркменистана поздравил руководство Республики Армения с 30-летием независимости страны
|Замглавы МИД РФ: Мы продолжаем рассматривать Минскую группу как важный инструмент продвижения по пути мирного процесса
|Глава общины назвал решение об укрупнении приграничной общины Гегамасар политически мотивированным
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|Армения ухудшила свои позиции в рейтинге "Свободы интернета" по версии Freedom House
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|Политик: Отсутствие системных реформ в Армении - результат отсутствия различий между "бывшими" и нынешними
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