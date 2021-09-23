Четверг, 23 Сентября 2021 21:48

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 23 сентября в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто Олави.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РА, министры иностранных дел Армении и Финляндии выразили готовность совместными усилиями и дальше развивать армяно-финляндское сотрудничество. Обсуждались вопросы налаживания консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, развития сотрудничества в сферах образования, охраны окружающей среды и бизнеса.

Касаясь вопросов региональной стабильности и безопасности, министр иностранных дел РА подчеркнул, что для установления региональной стабильности и безопасности важно поддержание режима прекращения огня, а также быстрая и безоговорочная репатриация военнопленных, находящихся в Азербайджане, а также отказ от антиармянской и милитаристской риторики.

Арарат Мирзоян также подчеркнул необходимость возобновления процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, направленного на продолжительное и всеобъемлющее урегулирование конфликта. -