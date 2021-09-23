Четверг, 23 Сентября 2021 20:44

АрмИнфоМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 23 сентября в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович Бурич.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РА, Мирзоян выразил удовлетворение многосторонним сотрудничеством с организацией, отметив, что Совет Европы остается одним из важнейших партнеров РА в процессе демократических реформ, верховенства закона и защиты прав человека. Мария Пейчинович Бурич поздравила Армению с проведением парламентских выборов в соответствии с демократическими стандартами.

Касаясь агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха, и урегулирования карабахского конфликта, министр высоко оценил заявления и призывы различных органов Совета Европы, и лично Генерального секретаря, прекратить боевые действия и устранить гуманитарные последствия войны.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что Азербайджан продолжает удерживать в заложниках армянских военнопленных и гражданских лиц, что является нарушением международного гуманитарного права, а также обязательств по трехстороннему заявлению. Глава МИД РА также подчеркнул необходимость обеспечения беспрепятственного въезда международных организаций, в частности, компетентных органов Совета Европы, в Арцах.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся Программы действий Армения-СЕ на 2019-2022 гг.