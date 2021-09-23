Четверг, 23 Сентября 2021 19:05

АрмИнфо.Армения принимает участие в 34-й Московской международной книжной ярмарке, которая проходит с 23 по 27 сентября. Традиционное участие Армении в ярмарке в этом году посвящено 30-летней годовщине независимости. Об этом сообщает пресс­служба Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

Согласно источнику, на ярмарке будут представлены книги, изданные в Армении и за рубежом за последние два года, в том числе художественная, профессиональная, энциклопедическая, историческая и альбомная литература.

Цель участия - популяризация армянской литературы, армянских писателей за пределами нашей страны, повышение уровня узнаваемости страны посредством литературы.

Кроме того, в ходе ярмарки будет представлена также грантовая программа <Армянская литература в переводах>, в рамках которой Министерство содействует зарубежным издательствам, желающим издать в своей стране армянскую классическую и современную литературу на иностранном языке.

Сообщается, что на мероприятии будут представлены более 40 литературных произведений армянских авторов, изданных за рубежом за последние 3 года на 17 языках.

Отметим, что 34-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) пройдет на новой площадке - в Центральном выставочном комплексе <Экспоцентр> в Москве.

За четыре дня на ММКЯ пройдет более 300 мероприятий на девяти площадках: встречи с популярными авторами, презентации книг, открытые дискуссии и мастер-классы. В частности, на ярмарке выступят российские писатели Наринэ Абгарян, Мария Арбатова, Павел Басинский, Мария Бобылева, Полина Дашкова, Вадим Панов, Дмитрий Потапенко, Виктор Рызов, Ольга Савельева, Дмитрий Соколов-Митрич, Марина Степнова, Татьяна Устинова, Сергей Шаргунов и др. Со своими новыми книгами лично познакомят читателей Юлия Дубинина, Раиса Кичигина, Иван Охлобыстин, Александр Проханов, Виктор Ремизов, Карен Шахназаров, Иван Шипнигов и др.