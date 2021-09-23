Четверг, 23 Сентября 2021 18:25

АрмИнфо. Прорывного потепления отношений между Ереваном и Анкарой не будет. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"Не думаю, что сегодня можно ожидать прорыва в отношениях Армении и Турции. Причем, речь идет как о потеплении между Ереваном и Анкарой в рамках двусторонних отношений, так и поддержки Арменией, продвигаемой Турцией платформы 3+3 в которую планируется вовлечь три государства Южного Кавказа и региональные Россию, Иран и саму Турцию", - подчеркнул он.

Ранее турецкий президент заявил о переданном ему через премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили предложения армянского премьера Никола Пашиняна о встрече. "Это заставляет задуматься. Если вы хотите встретиться, то необходимо предпринять известные шаги. Мы не закрыты для встреч. Премьер-министр Грузии передал мне предложение премьер-министра Армении о встрече. Но для этого Армения должна предпринять позитивные шаги. Если эта встреча состоится, Турция могла бы установить дипломатические отношения с Арменией", - заявил Эрдоган. Пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворкян заявление Эрдогана не опровергла и не подтвердила.

Искандарян особо отметил, что попытка наладить диалог между Ереваном и Анкарой совершенно не является новостью. В этом свете, он оценил инициативность армянского премьер-министра Пашиняна, скорее, как попытку изобрести велосипед. Политолог напомнил, что на уровне разговоров попытки нормализации отношений, открытия границ и т.д. уже предпринимались, но все они в конечном итоге оказывались в тупик.

В этом свете, политолог напомнил, что в 2010 году, в рамках цюрихской попытки, дело дошло даже до "футбольной дипломатии", однако и она потерпела крах, в очередной раз натолкнувшись на многолетние турецкие предусловия в отношении Армении. В этом контексте, Искандарян рассматривает участившиеся в очередной раз разговоры о возможности очередной смены погоды между Анкарой и Ереваном как очередное проявление давления со стороны Турции. При этом, цель давления, на его взгляд, также не изменилась - Анкара стремится вновь протолкнуть свои предусловия.

Последнее утверждение политолог обуславливает текущим, не самым лучшим положением Армении. Которое внутри самой страны рассматривается глазами людей потерпевших поражение в войне с Азербайджаном и той же Турцией. Исправление ситуации, на его взгляд, требует времени. А избавление от пораженческого синдрома - целенаправленной работы по строительству уже не только этнокультурной, но и политической идентичности армян.

"В предыдущие три десятилетия независимости было сделано немало. Однако, еще больше сделать предстоит. И никто не обещал нам, что это будет сделать легко. Построить настоящее государство за такой небольшой период невозможно, в принципе. Тем более, ведя вынужденную и непрекращающуюся войну за освобождение Арцаха. Отсутствие же у армян как у нации соответствующего отношения к государственным институтам еще более затрудняет этот процесс. Впрочем, могу сказать, что выработка подобного отношения сегодня находится на стадии становления, что уже достаточно неплохо", - подытожил Искандарян.