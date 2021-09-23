Четверг, 23 Сентября 2021 16:05

АрмИнфо. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провёл встречу с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

В ходе встречи, состоявшейся в Белом Доме, были обсуждены отношения Турции и США, пандемия коронавируса и изменение климата, а также события в Афганистане, Сирии, Ираке, Ливии, Кипре и Восточном Средиземноморье.

Калын и Салливан подчеркнули стратегическое значение турецко-американских отношений и обменялись мнениями о шагах, которые необходимо предпринять для улучшения экономического сотрудничества.

Признав, что тесные контакты между НАТО и ООН по Афганистану будут продолжаться, Калын и Салливан обратили внимание на солидарность между союзниками по НАТО и добавили, что проблемы между ними следует решать путем переговоров.

Они продолжили оценку последней ситуации на Кавказе после карабахской войны, а также подчеркнули важность многосторонних усилий в поддержании регионального мира и стабильности, сообщает агентство Anadolu.

Во время беседы выражено стремление к выработке модели прочных, долгосрочных и конструктивных отношений между двумя странами на предстоящий период.

Вместе с тем они отметили, что число взаимных визитов на высоком уровне должно быть увеличено, и заявили, что должны быть запущены механизмы, необходимые для достижения целевого объёма торговли в 100 млрд долларов между двумя странами.