Четверг, 23 Сентября 2021 11:37

АрмИнфо. Сотрудничество на двусторонней и многосторонней площадках обсудили в ходе встречи на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава МИД Сербии Никола Селакович.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, с точки зрения дальнейшего углубления взаимодействия была отмечена важность открытия в Армении дипломатического представительства Сербии.

В контексте активизации экономического сотрудничества собеседники подчеркнули важность создания армяно-сербской межправительственной комиссии. Были обсуждены также вопросы, касающиеся сотрудничества ЕАЭС-Сербия.

Касаясь ситуации, сложившейся в результате азербайджанской агрессии против Арцаха, Арарат Мирзоян подчеркнул императивность репатриации армянских военнопленных и гражданских заложников, находящихся в Азербайджане.

В контексте нагорно-карабахского конфликта была подчеркнута необходимость возобновления процесса мирного урегулирования под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ.