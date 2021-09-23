Четверг, 23 Сентября 2021 10:12

АрмИнфо.Находящийся в Нью-Йорке для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Словении Анже Логаром.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, стороны затронули широкий круг вопросов повестки армяно-словенских отношений, подчеркнув, что в двусторонних отношениях есть большой, однако все еще не реализованный потенциал.

Собеседники обсудили перспективы дальнейшего развития отношений Армения- Евросоюз в контексте председательства Словении в Совете ЕС. Была отмечена важность дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках Восточного партнерства, основанного на принципе инклюзивности и общих ценностях.

В ходе встречи главы МИД Армении и Словении обсудили вопросы региональной и международной повестки. Арарат Мирзоян выразил уверенность, что долгосрочного и стабильного мира в регионе можно достичь только посредством всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ, на основе известных принципов и элементов.