Четверг, 23 Сентября 2021 10:11

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, находящийся в Нью-Йорке для участия в работе 76-й сессии ГА ООН, 22 сентября встретился с главой МИД Австрии Александром Шелленбергом.

Как сообщает МИД РА, стороны обменялись мнениями по ряду вопросов повестки сотрудничества между двумя странами на двусторонней и многосторонней площадках. В частности, была подчеркнута реализация существующего потенциала сотрудничества в экономической сфере. В этой связи была выделена важность углубления торгово- экономических отношений, а также укрепление связей между деловыми кругами двух стран.

Арарат Мирзоян высоко оценил позицию австрийской стороны по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, добавив, что в основе всеобъемлющего и долгосрочного решения конфликта должно быть гарантирование безопасности и свободы народа Арцаха.

Собеседники отметили важность вопросов сохранения культурного наследия. Арарат Мирзоян подчеркнул, что в результате 44-дневной войны, на территориях, перешедших под контроль Азербайджана армянское культурное и религиозное наследие Арцаха нуждается в срочном внимании международного сообщества для защиты от угрозы полного уничтожения. Министры также обсудили усилия по борьбе с эпидемией коронавируса.