Среда, 22 Сентября 2021 18:32

АрмИнфо. Я бы не сказал, что Минская группа ОБСЕ простаивает. Контакты продолжаются, может быть, не столь публичные, но тем не менее. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, отвечая на вопрос о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что готов посредством Минской группы ОБСЕ продолжать взаимодействовать с Азербайджаном.

«Однако, по крайней мере в информационном поле, никаких подвижек не видно. Могут ли состояться такие контакты в Минской группе, в которой мы сопредседательствуем, и сохраняет ли для нас этот формат актуальность?», - отметил в своем вопросе корреспондент ТАСС.

По словам замглавы внешнеполитического ведомства РФ, российский сопредседатель Минской группы посещал Баку и Ереван, провел там ряд встреч, в т.ч. на высшем уровне. «В настоящее время тройка сопредседателей планирует встретиться в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН: встречи и друг с другом, и с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Если это состоится, то это стало бы хорошим знаком, что процесс нормализации между двумя странами приобрел практические очертания. Мы продолжаем рассматривать Минскую группу как важный инструмент продвижения по пути мирного процесса.