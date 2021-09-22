Среда, 22 Сентября 2021 17:19

АрмИнфо.Армения ухудшила свои позиции в рейтинге "Свободы интернета" по версии Freedom House.

Так, в ново опубликованном докладе Freedom House "Свобода интернета" Армения причислена к странам со свободным интернетом.

При этом согласно публикации, Армения в этом году опустилась на 4 строчки в сфере свободы интернета по сравнению с показателями прошлого года набрав 71 балл из возможных 100.

"Свобода интернета в Армении значительно ограничилась в результате мер, предпринятых правительством по управлению информационными потоками в ходе вооруженного конфликта между этническими армянами и азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе", - отмечают авторы доклада.

Правозащитники констатируют, что введение военного положения в конце сентября 2020 года наложило широкие ограничения на возможность средств массовой информации освещать боевые действия, в том числе путем запрета высказываний, представляющих угрозу национальной безопасности, разрешения властям требовать удаления контента и введения штрафов за несоблюдение.

"Ряд турецких и азербайджанских сайтов с доменами .az и .tr были недоступны в течение нескольких недель. Пользователи также сообщали о проблемах с доступом к TikTok. Известные новостные сайты также подвергались техническим атакам, в том числе распределенным атакам типа "отказ в обслуживании" (DDoS), в результате чего многие из них были временно недоступны во время конфликта", - говорится в докладе.

В отчете положительным называется тот факт, что правительство Армении прекратило сбор метаданных, включая данные о местонахождении и записи телефонных разговоров, от телекоммуникационных введенная с целью отслеживания контактов, которая была введена в начале пандемии коронавируса.

Правительство премьер-министра Никола Пашиняна обещало заняться системной коррупцией, пробелами в избирательной системе и недостаточным применением закона в различных сферах. "Несмотря на реформистскую позицию правительства, сохраняются опасения по поводу политического вмешательства в судебную систему и враждебной риторики в адрес СМИ со стороны государственных чиновников", - отмечается в докладе.

Заметим, что соседняя Грузия также в числе государств со свободным интернетом с результатом в 77 балов, Азербайджан - 35 баллов и среди несвободных государств, Иран - 16 баллов, Турция- 34 балла.

Заметим, что странны набравшие от 1 балла до 39 баллов причислены к странам с несвободным интернетом, от 40 баллов до 69 баллов частично свободным, и от 70 до 100 свободным