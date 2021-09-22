Среда, 22 Сентября 2021 16:10

АрмИнфо. Армяно-иранские отношения являются успешной моделью сотрудничества, и они претерпели заметные качественные изменения за последние годы.

Об этом посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури сказал на встрече с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, констатируя обоюдную важность армяно-иранских отношений, стороны подчеркнули, что интенсивность встреч на высшем и высоком уровне свидетельствует о развитии отношений и эффективном взаимодействии между двумя странами.

При этом собеседники отметили высокий уровень двустороннего товарооборота, который в течение уходящего года зафиксировал значительный рост.

Зохури выразил озабоченность проблемами, возникшими в связи с использованием инфраструктур, связывающих Иран с Арменией.

Касаясь бесперебойной эксплуатации инфраструктур, связывающих Иран с Арменией, секретарь Совбеза подчеркнул, что Армения осознает чувствительность этого вопроса для иранских коллег, и также придает важность скорейшему решению вопроса.

Отдельно затронув вопрос грузоперевозок из Индии к Черному морю, стороны подчеркнули важность иранского порта Чабахар, а также констатировали, что Армения является важным звеном на этом пути.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся активизации сотрудничества в сфере безопасности, экономики и энергетики. Заметим, что в последний период, у водителей иранских большегрузов возникают проблемы при движении на участке Горис-Капан, 21 км которого перешли под контроль Азербайджана. Азербайджанские силовики останавливают иранских водителей и требуют от них налоговых выплат от 100 до 350 долларов за пересечение этого участка дороги. Ситуация пока не разрешена, и многие пытаются воспользоваться объездной дорогой через общину Татев. Однако, эта дорога не пригодна для проезда большегрузов ввиду того, что она очень узкая.