Среда, 22 Сентября 2021 13:18

АрмИнфо.Жизненно-важные отношения с Ираном являются определенной компонентой в деле обеспечения национальной безопасности Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо завкафедрой иранистики ЕГУ Вардан Восканян.

"В этом свете, отношения между Арменией и Ираном иной альтернативы кроме как развития не имеют. И это вне зависимости от декларируемых той или иной стороной подходов. Еревану необходимо работать исключительно в данном направлении, воздерживаясь от заявлений, приятных слуху азербайджанского династического диктатора. Более того, заявлений способных существенно ограничить наших партнеров в их действиях", - подчеркнул он.

Комментируя недавнее заявление МИД ИРИ, в контексте текущей ситуации у села Воротан, иранист охарактеризовал его как весьма корректное, однако, четко свидетельствующее о важности для Тегерана отношений и связей с Арменией. Вкратце данное заявление, на его взгляд, подчеркнуло недопустимость формирования каких-либо проблем на дороге связывающей Армению с Ираном.

С 12 сентября размещенные у села Воротан в Сюникской области Армении азербайджанские полицейские останавливают и проверяют иранские грузовики, требуя от водителей плату за проезд. 15 сентября они задержали двух иранских водителей, обвинив их за доставку грузов в Арцах. Данные действия Азербайджана уже создали для товарооборота между Ираном и Арменией серьезную проблему, поскольку многие водители фур просто не в состоянии оплачивать азербайджанские поборы.

В любом случае, в свете ситуации у Воротана, иранист придает большую важность отклику и позиции армянской стороны. И неспособность партнеров и союзников Армении к большей инициативности в данном вопросе он обуславливает именно невразумительностью, неоднозначностью отклика Еревана. Меж тем, Восканян убежден, что реакция партнеров и союзников Армении должна умещаться в идущие из Еревана мессиджи.

"Вне всяких сомнений, мессиджи из Армении в отношении, управляемого диктаторским режимом, вражеского Азербайджана должны быть предельно жесткими. Появление вражеских военных на суверенной территории Армении, размещение на дороге связывающей Армению с Ираном фактически таможенного пункта, облагающего данью иранских водителей, является уже пределом наглости даже для Алиева. И ответ Еревана на подобную наглость должен быть соответствующим", - подчеркнул он.

Подобным поведением глава апшеронского династического режима, согласно иранисту, стремится параллельно решить несколько проблем. В частности, оказать морально- психологическое давление на Армению, поскольку сегодня нет ни единой гарантии, что уже завтра азербайджанские "таможенники" не остановят с целью обложения данью уже армянскую машину.

"Более практическая цель - добиться подобным давлением от Армении т.н. "Зангезурского коридора". И конечно, все это является четким посланием Ирану. Посланием турецко-азербайджанского тандема, стремящегося всеми возможными способами блокировать альтернативные пути выхода Ирана на север. Меж тем, последние имеют для Тегерана не только и не столько торгово-экономическое, сколько геополитическое значение", - подытожил иранист.