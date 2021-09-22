Среда, 22 Сентября 2021 12:57

АрмИнфо.Логика действующей системы административно-территориального деления Армении должна быть пересмотрена с целью обеспечения эффективности функционирования органов местного самоуправления.

Такое мнение высказал замминистра территориального развития и инфраструктур Ваче Тертерян 22 сентября на стартовавших в парламенте слушаниях по вопросу укрупнения общин республики, инициированных постоянной парламентской Комиссией по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны окружающей среды НС.

Замминистра подчеркнул, что ситуация, в которой в далеком 1996 году была сформирована действующая в Армении система местного самоуправления (около 931 общин-ред.), была совершенно иная - она соответствовала тому времени и существующей экономической системе. Новые условия и новые вызовы, как указал Тертерян, требуют пересмотра действующего механизма.

Процесс, особенно активно стартовавший с 2016 года (в результате объединения 486 общин создано 54 укрупненных общин-ред.), по его словам, приведет к децентрализация общин, увеличатся возможности экономического развития общин. Они будут более эффективно участвовать в субвенционных программах правительства, что в случае маленьких общин было практически невозможно, будет решена проблема нехватки специалистов в селах.

Тем не менее, в ответ просьбу директора школы "Мхитар Себастаци" Ашота Блеяна, Ваче Тертерян не смог указать на успешный пример пилотного проекта, внедренного в уже укрупненной общине.

Напомним, что 8 сентября правительство одобрило пакет поправок к закону "Об административно-территориальном делении Республики Армения" и "О местном самоуправлении", согласно которому в результате объединения 441 общины в Армении общин станет 37. Остальные 404 общины будут иметь статус населенного пункта, где вместо главы общины будет административный представитель, а распоряжаться бюджетом будут глава и Совет старейшин укрупненной общины.

Согласно решению кабмина будут созданы следующие укрупненные общины: Арагацотнская область: Аштарак - 37 общин, Апаран - 2 общины, Талин - 29 общин, Мецацор - 2 общины, Аревут - 6 общин; Араратская область: Арташат - 38 общин, Арарат - 12 общин, Масис - 27 общин, Веди - 17 общин; Армавирская область: Армавир - 11 общин, Вагаршапат - 2 общины, Мецамор - 31 община, Баграмян - 14 общин, Аракс - 13 общин, Хой - 17 общин и Паракар - 8 общин; Гегаркуникская область: Гавар - 12 общин, Мартуни - 17 общин, Севан - 11 общин, Варденис - 15 общин; Лорийская область: Ванадзор - 4 общины, Туманян - 3 общины, Спитак - 21 община, Памбак - 15 общин; Котайкская область: Раздан - 5 общин, Абовян - 11 общин, Наири - 12 общин, Цахкадзор - 2 общины, Гарни - 6 общин; Ширакская область: Артик - 24 общин, Ахурян - 12 общин, Амасия

- 2 общины, Ашоцк - 2 общины; Вайоцдзорская область: Ехегнадзор - 3 общины, Вайк - 2 общины, Джермук - 2 общины; Тавушская область: Ноемберян - 3 общины.

После завершения всего процесса, в Армении будет 77 укрупненных общин, не считая Ереван.

Как заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян инициатива важна не только с точки зрения проведения административно- территориальных реформ, но и в рамках логики политических изменений. Так, согласно проекту, в советы старейшин укрупненных общин в соответствии с полученными голосами на выборах будут представлены также оппозиционеры. А министр экономики Армении Ваан Керобян подчеркнул, что в результате этого процесса будут консолидированы ресурсы укрупненных общин, тем самым позволив увеличить их способность привлекать инвестиции. Вместе с тем, Пашинян коснулся возможного недовольства граждан предстоящими изменениями, заявив, что есть решение Конституционного суда о том, что проведение местного референдума по этому вопросу неконституционно и укрупнение как политический процесс будет решаться только в сфере Национальное собрание. Политическое решение уже принято, сказал премьер.

Между тем в объединяемых селах люди недовольны. Они приводят в пример общины, укрупненные еще в 2016-2017 годах, отмечая, что никакой пользы от этого те не получили. 16 сентября жители общины Гегамасар Гегаркуникской области перекрыли дорогу Сотк-Варденис, выступая против укрупнения общин.

Отметим, что в случае принятия данного проекта Национальным собранием, во всех 37 новообразованных общинах, даже если срок полномочий главы общины не истек, в ближайшее время пройдут выборы в Совет старейшин по партийным спискам. Кандидат партии, набравшей наибольшее число голосов, возглавит общину. Причем, среди укрупняющихся общин есть такие, которые в прошлом уже были укрупнены, на этот раз к ним будут присоединены новые общины.