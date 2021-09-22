Среда, 22 Сентября 2021 12:23

АрмИнфо. С 24 по 28 сентября с.г. на территории Республики Армения состоится специальное учение "Гром-2021" со спецподразделениями антинаркотических служб, органов внутренних дел и специальных служб входящих в состав формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования (ФССН КСОР) ОДКБ.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, учение пройдет в соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2021 г.

В ходе первой фазы сводные группы спецназа компетентных органов государств-членов ОДКБ и Вооруженных Сил Армении, будут отрабатывать учебно-тренировочные и прикладные задачи в горной местности со сложным рельефом.

Одновременно пройдет командно-штабная тренировка с оперативным составом Оперативного штаба ФССН КСОР ОДКБ по планированию и проведению специальной операции.

В процессе решения учебных задач спецназовцы из государств - членов ОДКБ вместе с подразделениями Вооруженных Сил и Пограничных войск Армении отработают взаимодействие, приобретут опыт и навыки участия в специальной операции в условиях, максимально приближенных к боевым.

В ходе второй фазы учения пройдут соревнования по тактической стрельбе из боевого оружия, также будут разыграны практические действия сводных оперативно-боевых групп спецназа при решении задач по предназначению.