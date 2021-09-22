Среда, 22 Сентября 2021 11:18

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Мгер Григорян продолжает настаивать на том, что вопрос предоставления коридора через территорию РА Азербайджану в рамках трехсторонней рабочей группы на уровне вице- премьеров не обсуждается.

Так, 20 сентября в беседе с журналистами на полях Armenian Business Forum Мгер Григорян заверил, что на трехсторонней площадке Армения-Россия-Азербайджан обсуждаются те вопросы, о которых он неоднократно говорил: они касаются возможных инфраструктурных решений и правовых регулировок этих решений, которые, если будут возможны, будут приняты.

"Безусловно, вопроса о предоставлении коридора не обсуждается. Речь о выполнении таможенных, пограничных, фитосанитарных и других контрольных функций", - подчеркнул Григорян.

На замечание журналиста о том, что армянская сторона неоднократно заявляла, что без вывода азербайджанских войск с территории Армении, без возвращения на Родину удерживаемых Баку армянских пленных, не возобновит переговоры, однако фактически ведутся переговоры, Мгер Григорян выразил убеждение, что в любом случае нужно вести диалог.

"Я думаю, что нужно говорить, надо вести переговоры в любом случае. И любой шанс, который стабилизирует ситуацию в регионе, приносит в регион мир, нужно использовать", - выразил убеждение.

Касаясь вопроса инфраструктур в регионе, Григорян констатировал, что существуют более видимые решения по части железной дороги, потому что здесь в основном речь идет о восстановлении инфраструктур, которые в

свое время существовали и действовали. "В этом смысле технические решения здесь более заметны, мы больше сконцентрированы на правовых решениях. По части дорог больше обсуждается вопрос технических решений инфраструктур", - подытожил он.

Напомним, что договоренность о разблокировании региональных коммуникаций была достигнута 11 января текущего года на встрече в Москве лидеров России, Армении и Азербайджана. Тогда для этих целей было решено создать рабочую группу на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе. Последнее, седьмое заседание группу прошло в августе текущего года.