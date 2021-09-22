Среда, 22 Сентября 2021 11:15

АрмИнфо.Состоялось подписание Соглашения о предоставлении Республике Армения гранта объемом 3 млн долл. США из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) для реализации проекта <Повышение уровня готовности к пандемии COVID-19 в Республике Армения: обнаружение и реагирование на угрозу, создаваемую коронавирусом>.

Свои подписи под документами поставили министр финансов Республики Армения Тигран Хачатрян и исполняющий обязанности исполнительного директора Проектного блока ЕФСР Андрей Широков.

Целью проекта является обеспечение непрерывности медицинского обслуживания в связи с глобальной пандемией COVID-19, а также обеспечение возможности быстрого реагирования на угрозу распространения заболевания (своевременного тестирования и лечения пациентов с коронавирусом) в Республике Армения.

В частности, на средства гранта будут модернизированы Араратское и Армавирское региональные отделения Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, построено новое модульное здание инфекционного центра в г. Ванадзоре Лорийского региона, включая современную службу интенсивной терапии, подготовлена стратегия и осуществлены мероприятия общественной осведомленности через масс-медиа, печатные и электронные средства информации, социальные сети. Кроме того, будут организованы учебные курсы-тренинги для медицинского персонала страны по ведению больных с COVID-19 (рекомендованные протоколами ВОЗ).

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) в размере 8,513 млрд долларов США учрежден 9 июня 2009 года правительствами тех же 6 стран. Целями ЕФСР является содействие странам-участницам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их экономической и финансовой стабильности и поддержке интеграционных процессов в регионе. Государства - участники ЕФСР наделили ЕАБР функциями Управляющего средствами Фонда и подписали с Банком Соглашение об управлении средствами ЕФСР.