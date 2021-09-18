Суббота, 18 Сентября 2021 14:57

АрмИнфо."Антигосударственное поведение властей Армении делает Баку еще более наглым и подталкивает азербайджанцев к новым провокациям", - заявили в оппозиционном блоке "Айастан".

В частности, как говорится в заявлении, распространенном блоком "Айастан", обстановка в районе Воротан-Шурнух автодороги Горис-Капан продолжает оставаться напряженной. "Пользуясь попустительством и преступным бездействием властей Армении, Азербайджан разместил там полицейский и таможенный пункты. Возникли серьезные проблемы в плане эксплуатации стратегически важной межгосударственной дороги Иран- Армения. Азербайджанцы взимают таможенные пошлины с грузовиков, следующих из Ирана. Задержаны 2 иранских водителей, судьба которых неизвестна. Следующие по этой дороге граждане Республики Армения, в том числе несовершеннолетние, подвергаются психологическому давлению", - говорится в заявлении.

Авторы заявления указывают на то, что официальный Ереван считает действия азербайджанцев законными, ссылаясь на карты Советского Азербайджана, считая вышеупомянутый участок дороги Горис-Капан азербайджанским. "Подобное антигосударственное поведение властей Армении делает Баку еще более наглым и подталкивает азербайджанцев к новым провокациям. Если так будет продолжаться и дальше, то участок межгосударственной дороги М-2 Иран-Армения на практике потеряет свою функциональность, что создаст серьезные вызовы для безопасности Армении", - отметили они.

В "Айастан" напомнили, что парламентская фракция блока 13сентября инициировала обсуждение ситуации, сложившейся в Сюникской области, с участием директора СНБ и других ответственных лиц. Между тем, до сегодняшнего дня парламентское большинство не организовало обсуждение, "фактически отказываясь от собственных полномочий по парламентскому надзору и своей обязанности быть подотчетным народу".

"Уважаемые соотечественники, каждый день существования этих властей приведет к новому кризису, новым потерям. Только в случае новой национальной власти можно решить вопросы безопасности, и обеспечить достойный мир", - говорится в заявлении блока "Айастан".