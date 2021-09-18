Суббота, 18 Сентября 2021 13:36

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян на своей странице в соцсети Facebook призвал самим создать гарантии безопасности для себя и своих детей.

"Пока мы не сделаем этого, вооруженные азербайджанские служащие будут продолжать совершать подобные преступления, допускать необузданное поведение. Всегда будет неопределённость. Уже почти год, как я конкретными фактами предупреждаю о проблемах", - написал он.

Татоян поделился видео, в котором азербайджанские военнослужащие - вооруженные и в масках остановили гражданский автобус, перевозивший детей. Дети из Арцаха ехали по Воротанской дороге. "Вместе с моим коллегой из Арцаха, Защитником прав человека Гегамом Степаняном мы выяснили, что это были играющие в футбол дети 15-16 лет", - отметил он, заметив, что азербайджанские источники с гордостью распространяют данное видео. Видеозапись опубликована также в азербайджанском сегменте соцсетей, где сопровождается оскорблениями в адрес детей, призывами к убийству армян и ненавистью. Доказательства задокументированы. Это, как отметил армянский Омбудсмен, является итогом многолетней политики армяноненавистничества, спонсируемой на государственном уровне.

Накануне сообщалось, что на межгосударственной трассе Горис-Капан азербайджанские военные остановили и досмотрели микроавтобус, перевозивший карабахских детей. На микроавтобусе была карабахская символика: флаг Нагорно-Карабахской Республики и "Дедушка и бабушка". Азербайджанцы остановили его, очень наглым образом проверили телефоны подростков под предлогом поиска какой-то записи, ножом соскребли с автобуса флаг Арцаха. "К счастью, происходящее заметили российские миротворцы и быстро подоспели. Они пришли и проводили детей", - рассказал заместитель мэра Гориса Каро Кочарян.

В распространенном в интернете видеоматериале видно, как азербайджанский полицейский в угрожающем тоне говорит с находящимися в автобусе детьми и молодыми людьми. "Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану, понятно вам?", - сказал азербайджанец детям.