Суббота, 18 Сентября 2021 11:56

АрмИнфо. Суд первой инстанции отказался дать разрешение на выезд в Москву второму президенту Роберту Кочаряну.

Как говорится в заявлении блока "Айастан", лидером которого является экс-президент Роберт Кочарян, правящая партия РФ "Единая Россия" около недели назад направила приглашение Кочаряну посетить Москву. "Ожидалось, что в ходе визита, которая должна была стартовать 19 сентября, с российской стороной должны были быть обсуждены не только межпартийное сотрудничество, но и широкий круг других вопросов. Однако суд первой инстанции РА отказал в выдаче разрешения на выезд Роберта Кочаряна за границу. Мы вынуждены отменить встречу", - говорится в заявлении.

Между тем, как отметили в "Айастан", не было никаких правовых причин для отказа со стороны суда, поскольку экс-президент Кочарян уже несколько раз ездил в Москву, и суд не фиксировал никаких проблем. "Мы являемся свидетелями очередного давления властей на суд, которое направлено на ограничение политической деятельности блока "Айастан". Происходящее мы расцениваем как очередное проявление личной неприязни властей и еще одно доказательство полного отсутствия государственного мышления",- заявили в пресс-службе блока.