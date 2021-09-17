Пятница, 17 Сентября 2021 14:12

АрмИнфо. Намерение Азербайджана подать встречный иск против Армении на том же основании, что и иск РА в Международный суд ООН против Азербайджана, находится за пределами международного права. Такое мнение высказал депутат оппозиционной фракции "Айастан" Национального Собрания РА, адвокат Арам Вардеванян 17 сентября.

Ранее сообщалось, что Республика Армения подала иск в Международный суд ООН, обвинив Азербайджан в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD). Как говорится в официальном сообщении международной судебной инстанции, в заявлении армянская сторона утверждает, что на протяжении десятилетий Азербайджан подвергал армянcкий народ расовой дискриминации, и что в результате спонсируемой государством ненавистнической политики в отношении армян, последние подвергались массовым убийствам, пыткам и другим преступлениям. Кроме того, в заявлении говорится, что эти нарушения вновь вышли на первый план в ходе конфликта, инициированного азербайджанской стороной в сентябре 2020 года, которая в очередной раз грубо нарушила Конвенцию (CERD). Цель иска состоит в том, чтобы защитить права Армении и армян от дальнейших ущемлений, а также предотвратить обострение разногласий. Как следствие, Армения выступила с требованием к Международному суду ООН ввести временные меры в отношении Азербайджана, обозначив это как вопрос чрезвычайной срочности.

Реагируя на данную информацию, азербайджанский МИД в лице начальника управления пресс-службы Лейлы Абдуллаевой, сообщил журналистам, что, "в дополнение к иску, поданному Азербайджаном против Армении в Европейский суд по правам человека в январе этого года, в ближайшие дни Азербайджан обратится в суд для привлечения Армении к ответственности за систематическое нарушение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD)". Она отметила, что "после прекращения незаконной оккупации Арменией части азербайджанских территорий были тщательно собраны и задокументированы факты грубых нарушений прав человека в отношении азербайджанцев". "Сюда входят случаи насильственного изгнания, жестокого обращения, пыток, убийств азербайджанцев из-за их этнической принадлежности",- заявила она, добавив, что "после подписания трехстороннего заявления Армения продолжала нарушать ICERD, препятствуя возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев путем минирования бывших оккупированных территорий и отказываясь предоставить Азербайджану карты заминированных территорий".

Арам Вардеванян сегодня напомнил, что в одном из своих выступлений он дал четкую оценку высокопоставленным официальным лицам Азербайджана и Турции, назвав их международными преступниками, за что был обвинен представителями правящей фракции в "нарушении презумпции невиновности". "Я считаю, что жалоба, представленная в такой логике, логична. Конечно, юридический процесс многослойный, но я думаю, что его можно было представить и раньше", - сказал он.

Коснувшись заявления МИД Азербайджана, он назвал его бредом, которое находится за пределами правовых процессов, тем более международного права. "Для мирового сообщества, думаю, ясно и очевидно, какая сторона, точнее Азербайджан, допустила ряд нарушений норм международного права: нарушение принципа запрета применения силы, не говоря уже о грубом нарушении права наций на самоопределение, которое продолжается по сей день".

Вместе с тем, Вардеваняну непонятно, почему армянские официальные лица не дают столь резкие оценки при выражении своих позиций.