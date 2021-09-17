Пятница, 17 Сентября 2021 12:30

АрмИнфо. Обещанное парламентской оппозиции обсуждение по ситуации на трассе Горис-Капан, так и не состоялось, заявил вице-спикер Национального собрания Армении, депутат фракции “Айастан” Ишхан Сагателян 17 сентября на брифинге.

“Неделю спустя, несмотря на согласие правящей силы, обсуждение в парламенте по ситуации на трассе Горис-Капан с участием глав СНБ и МО, так и не состоялось”, - заявил он.

Как отметил Сагателян, власти Армении не в состоянии обслуживать интересы армянского народа и Армении. “Вместо этого они заявляют, что данные территории являются азербайджанскими, что, по нашему мнению, является классическим примером госизмены”, - сказал он.

12 сентября Служба национальной безопасности Армении сообщила, что с 12:00 12 сентября полиция Азербайджана начала останавливать грузовики с иранскими номерами “на подконтрольном ей участке Эйвазлы” (недалеко от армянского села Воротан) трассы Горис-Капан. В связи с ситуацией 13 сентября парламентская фракция "Айастан" ("Армения" -ред.) потребовала найти формат для организации обсуждения ситуации. Как заявил Арцвик Минасян, сообщение СНБ Армении не только не вытекает из национальных интересов Республики Армения, но "оно беззубое и ни о чем", более того - "в сообщении СНБ РА полностью используется азербайджанская терминология". Выяснилось, что азербайджанские военные останавливают иранские грузовики, и требуют от них платы за проезд. День спустя они задержали двух иранских водителей на участке трассы Горис-Капа, обвинив их в перевозке грузов в Степанакерт. Как заявили в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана, Баку установил контроль на участке дороги Горис-Капан, проходящей по Сюникской области Армении, "в соответствии с азербайджанским налоговым кодексом. А транспортные средства облагаются дорожным налогом, а также государственной пошлиной за получение разрешения, регулирующего международные автомобильные перевозки на территории Азербайджана ". 14 сентября оппозиция Армении и власть, согласно сообщению, пришли к общему знаменателю по вопросу проведения данного обсуждения в закрытом формате.

Тем не менее, 15 сентября в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян сослался на границы Советской Армении и заявил, что страна будет упорно следовать стратегии установления крепкого мира в регионе и призвал депутатов не давать повод для иного понимания ситуации. Он заявил, что “нам нужны крепкие нервы”, чтоб сегодня не поддаваться на провокации. А вице-премьер Сурен Папикян в беседе с журналистами, на вопрос, останутся ли азербайджанцы на ряде участков дороги Горис-Капан, отметил, что Армения не может принимать решение касательно "пунктов полиции, функционирующих на территории Азербайджана". По его словам, хотя страны не прошли процесс делимитации и демаркации, но на данном участке дорога, существующая между Советским Азербайджаном и Советской Арменией, уже предварительно очерчена.