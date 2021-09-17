Пятница, 17 Сентября 2021 12:18

АрмИнфо.Ситуация, в которой национальная безопасность целой страны зависит от тоненькой полоски асфальта, является для нас позорной. Подобное мнение, комментируя текущую ситуацию на контролируемом азербайджанцами участке автодороги Горис-Капан, выразил АрмИнфо исполнительный директор крупной экспедиторской компании "Апавен" Гагик Агаджанян.

С 12 сентября размещенные у села Воротан в Сюникской области Армении азербайджанские полицейские останавливают и проверяют иранские грузовики, требуя от водителей плату за проезд. 15 сентября они задержали двух иранских водителей, обвинив их за доставку грузов в Арцах. Данные действия Азербайджана уже создали для товарооборота между Ираном и Арменией серьезную проблему, поскольку многие водители фур просто не в состоянии оплачивать азербайджанские поборы.

"За 30 лет мы так и не смогли построить, связывающую север с югом страны нормальную дорогу. Меж тем, если бы ежегодно из госбюджета на эти цели выделялось всего $20 млн. дорога уже была бы готова. То, что сегодня происходит на данном отрезке дороги - всего лишь часть общей масштабной проблемы, о которой мы твердим, как минимум, последние 10 лет. Проект строительства автострады "Север-Юг" надо было начинать с Сюника, а не с Арарата и Арагацотна. Однако, должные выводы, к сожалению, не сделаны и сегодня", - заметил он.

Оценивая положительно саму идею строительства, связывающей Армению с Ираном и Грузией дороги в рамках проекта "Север-Юг", Агаджанян считает, что все строящиеся в Армении пути необходимо проводить исключительно в глубине страны, по возможности подальше от границ. "В конце концов, мы должны начать строить собственные дороги самостоятельно в собственных интересах. Особенно когда сегодня на участке Воротан мы наглядно видим, что происходит, когда их строят другие", - заметил он.

По оценкам эксперта, в Армении так и не пришли к должным выводам после транспортного коллапса, который охватил страну в результате конфликта между Россией и Грузией в 2008 году. И ситуация продолжает развиваться по инерции и сегодня. Меж тем, именно 2008 год должен был стать для Армении хорошим уроком, побуждающим руководство страны к соответствующим действиям в направлении создания альтернативных коммуникаций.

"Ситуация изменится тогда, когда мы осознаем необходимость строительства автомобильных и железных дорог в соответствии исключительно с собственными интересами, когда мы осознаем безальтернативность становления Армении в качестве самостоятельного, суверенного государства. Исправить ситуацию никогда не поздно. И начинать необходимо с разработки национальной транспортной стратегии. Посредством которой необходимо для начала определить приоритетные направления строительства дорог в соответствии с интересами национальной безопасности. И незамедлительно начать ее реализацию. В противном случае ситуации аналогичные ситуации на участке дороги Горис-Капан будут преследовать нас всегда", - прогнозирует Агаджанян.