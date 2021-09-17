Пятница, 17 Сентября 2021 12:18

АрмИнфо.

Блок "Айастан" ("Армения"-ред.) не отказывался от уличной борьбы и готов к ней вернуться, заявил вице-спикер Национального собрания, депутат фракции "Айастан" Ишхан Сагателян 17 сентября в ходе брифинга в парламенте коснувшись предстоящих действий оппозиционной политсилы.

Напомним, что блок "Айастан" 14 сентября провел собрание под председательством лидера блока, второго президента Армении Роберта Кочаряна. На собрании Кочарян дал поручение усилить общественную активность в этот судьбоносный для страны период, привлечь внимание общественности к проблемам, более активизировать работу блока с общественностью, создать еще более эффективные организационные единицы, чтобы придать новое качество работе блока. "Члены блока вновь подтвердили свою цель - днем ранее достичь отстранения власти, разрушающей Армению, и осуществление миссии блока "Айастан" по переводу страны в нормальное русло развития", - говорилось в заявлении блока.

По словам Сагателяна, Армения переживает судьбоносный период, есть кризис управления, а государственность столкнулась с множеством угроз. В связи с этим фракция перманентно проводит обсуждения как с однопартийцами, так и сторонниками, для определения будущих действий. "На данном этапе мы проводим очень активные обсуждения для того, чтобы нейтрализовать эти угрозы и предотвратить "отуречивание" Армении. По этой части у блока "Айастан" есть планы, и в ближайшее время вы станете свидетелем в том числе уличной борьбы",- указал он.