Пятница, 17 Сентября 2021 12:01

АрмИнфо. Республика Армения подала иск в Международный суд ООН, обвинив Азербайджан в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD). Об этом говорится в официальном сообщении международной судебной инстанции. Согласно источнику в заявлении армянская сторона утверждает, что на протяжении десятилетий Азербайджан подвергал армянcкий народ расовой дискриминации, и что в результате спонсируемой государством ненавистнической политики в отношении армян, последние подвергались массовым убийствам, пыткам и другим преступлениям.

Кроме того, в заявлении говорится, что эти нарушения вновь вышли на первый план в ходе конфликта, инициированного азербайджанской стороной в сентябре 2020 года, которая в очередной раз грубо нарушила Конвенцию (CERD).

Даже после окончания военных действий, прекращения режима огня, которое вступило в силу 10 ноября 2020 года, Азербайджан продолжал осуществлять убийства, пытки и другие преступления в отношении армянских военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. В заявлении обозначено, что Азербайджан несет ответственность за нарушение Конвенции, включая статьи 2, 3, 4, 5, 6 и 7.

По утверждению армянской, все усилия, направленные на то, чтобы положить конец преступлениям Азербайджана другими средствами, провалились, поэтому государство просит Суд привлечь Азербайджан к ответственности за совершенные нарушения, чтобы предотвратить дальнейший ущерб и возместить уже причиненный.

Цель иска состоит в том, чтобы защитить права Армении и армян от дальнейших ущемлений, а также предотвратить обострение разногласий. Как следствие, Армения выступила с требованием к Международному суду ООН ввести временные меры в отношении Азербайджана, обозначив это как вопрос чрезвычайной срочности.