Четверг, 16 Сентября 2021 20:57

АрмИнфо. Москва ожидает ответа от Еревана и Баку на предложения относительно делимитации и демаркации границы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 сентября на брифинге.

По ее словам, Москва внимательно отслеживает обстановку на отдельных участках границы между Арменией и Азербайджаном. Развитие ситуации, в том числе близ села Воротан, как указала Захарова, в очередной раз подтверждает востребованность скорейшего запуска процесса делимитации армяно-азербайджанской границы с её последующей демаркацией на всем протяжении.

По ее словам, российские предложения на этот счет переданы и в Баку, и в Ереван. "Мы ожидаем скорого ответа для формирования дальнейшего курса", - сказала представитель российского МИД. Захарова добавила, что российская сторона продолжит совместные с Азербайджаном и Арменией усилия по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе в русле реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне от ноября 2020 года и января 2021 года.

Напомним, что с 12 сентября азербайджанские военные начали останавливать грузовики с иранскими номерами на подконтрольном ей участке недалеко от армянского села Воротан трассы Горис-Капан. Они требуют уплаты таможенной пошлины от водителей иранских грузовиков, по разным сведениям, от 100 до 300 долларов США. Как затем сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана, Баку установил контроль на участке дороги Горис-Капан, проходящей по Сюникской области Армении, "в соответствии с азербайджанским налоговым кодексом". "Согласно кодексу, транспортные средства облагаются дорожным налогом, а также государственной пошлиной за получение разрешения, регулирующего международные автомобильные перевозки на территории Азербайджана", - говорилось в сообщении ведомства.