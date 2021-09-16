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АрмИнфо.Правительство предоставит дополнительное финансирование Министерству здравоохранения. Об этом сообщила министр здравоохранения Анаит Аванесян в беседе с журналистами по завершению заседания правительства.
В частности, она рассказал, что дополнительные средства будут направлены на программу для лечения граждан с онкологическими заболеваниями (порядка 550 млн. драмов), а также военнослужащих, приравненных к ним лиц и их родственников.
Вместе с тем, Минздрав, по ее словам, направил в правительство на утверждение еще один проект на 1.2 млрд. драмов, касающийся медобслуживания социально необеспеченных граждан.
Однако только после детального анализа, как отметила Аванесян, будет принято решение какую сумму правительство сможет предоставить для данной группы населения
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|Единый орган по выявлению и расследованию коррупционных преступлений возглавил начальник ССС Армении
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|Пашинян об остановке иранских грузов: это сделано, возможно, в ответ на непредоставление коридора через территорию Армении
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|Капельное орошение. 5 вопросов и ответов от Конверс Банка:
|Армения и Россия обсудили возможности укрепления двусторонних отношений в культурной и научно-образовательной сферах
|Пашинян на саммите ОДКБ представит приоритеты Армении в период председательства в организации
|Спикер НС РА: Переформирование парламентской группы дружбы <Армения-Индия> будет иметь важное значение в расширении межпарламентского сотрудничества
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|Посол США в РА: мы не считаем, что вопрос статуса Нагорного Карабаха решен - он останется на повестке дня Минской группы
|Сюникская область является приоритетной с точки зрения работы посольства США: Вице-посол
|Политик: Для Армении наиболее актуальна президентская система
|За сутки в Армении 22 человека скончалось от коронавируса
|У министра экономики Армении уже 6-й по счету заместитель
|Замглавы административного района Кентрон города Еревана обвиняется в избиении подчиненного
|Клиенты Банка ВТБ (Армения) получают начисление пенсии до 2-го рабочего дня каждого месяца
|Руководители внешнеполитических ведомств Туркменистана и ФРГ обсудили вопросы двустороннего взаимодействия
|Ален Симонян: Для Армении приоритетным остается вопрос немедленного возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане
|Словакия ценит усилия Армении, направленные на установление стабильности и мира в регионе: Корчок
|Ряд участников акции протеста против строительства на территории "Физгородка, подвергнуты приводу
|Мариам Галстян избрана членом Комиссии по предотвращению коррупции
|Солидарность в действии! Макрон сделал запись на армянском
|В Национальном собрании Армении пройдет закрытое заседание по ситуации на дороге Горис-Капан
|Эксперт: Заявления из Еревана и Анкары позволяют предполагать наличие не подлежащих обнародованию процессов
|Аналитик: Кроме Армении все в регионе готовятся к войне
|Аппарат премьера предлагает обеспечить медобслуживание членов семей президента, главы правительства и спикера НС за счет средств госбюджета
|За сутки в Армении подтвердилось 657 случаев заражения коронавирусом
|Минобороны: На одном из боевых постов Армении погиб сержант запаса
|Пашинян и Стефан Висконти обсудили пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта
|На учениях "Запад-2021" применяется опыт боевых действий в Сирии и Нагорном Карабахе
|Армен Саркисян Байдену: Армения решительно осуждает все виды терроризма
|В ереванской школе №42 установили памятную доску великому украинскому поэту Тарасу Шевченко
|Глава МИД Армении и французский сопредседатель указали на необходимость возобновления мирного процесса по Карабаху под эгидой МГ ОБСЕ
|Во всех административных районах Еревана будут созданы специальные парки для домашних собак
|В Тегеране отреагировали на ситуацию с иранскими большегрузами на дороге Горис- Капан
|Умерит ли международное сообщество пыл Азербайджана?
|"Стань акционером": ОАО "ACBA Bank" выпустил первые акции - 500 000 общим объемом в 7.5 млрд драмов
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|Прогноз: Remedial secession вполне способна придать Баку большую сговорчивость
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