Четверг, 16 Сентября 2021 18:18

АрмИнфо.Правительство предоставит дополнительное финансирование Министерству здравоохранения. Об этом сообщила министр здравоохранения Анаит Аванесян в беседе с журналистами по завершению заседания правительства.

В частности, она рассказал, что дополнительные средства будут направлены на программу для лечения граждан с онкологическими заболеваниями (порядка 550 млн. драмов), а также военнослужащих, приравненных к ним лиц и их родственников.

Вместе с тем, Минздрав, по ее словам, направил в правительство на утверждение еще один проект на 1.2 млрд. драмов, касающийся медобслуживания социально необеспеченных граждан.

Однако только после детального анализа, как отметила Аванесян, будет принято решение какую сумму правительство сможет предоставить для данной группы населения