Четверг, 16 Сентября 2021 18:18

АрмИнфо. Член Палаты лордов Великобритании и Северной Ирландии, баронесса Кэролайн Кокс надеется на действенную поддержку международного сообщества в вопросе возвращения армянских пленных. Об этом она заявила в ходе встречи со спикером Национального Собрания Республики Армения Аленом Симоняном.

Согласно сообщению пресс-службы Парламента, председатель НС и баронесса Кокс обсудили создавшуюся в результате войны ситуацию, в том числе связанную с удержанием в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц.

Кэролайн Кокс выразила обеспокоенность в связи с деструктивными заявлениями Азербайджана, озвученными на различных международных площадках.

В завершение встречи была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве.