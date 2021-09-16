Четверг, 16 Сентября 2021 17:48

АрмИнфо.Заместитель губернатора Араратской области Армении Сергей Атомян освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции РА.

Как сообщает официальный сайт правительства, соответствующие решения подписал премьер-министр РА Никол Пашинян 15 сентября.

Экс-член фракции власти "Мой шаг" Атомян был назначен на должность замгубернатора решением Пашиняна от 23 июня 2021 года.

Между тем, губернатор Араратской области Размик Тевонян передумал уходить в отставку. Сообщается, что решение было поспешным и подумав и осознал, что хочет продолжить работу в качестве губернатора.

Напомним, что Размик Тевонян подал в отставку 9 сентября. На следующий день на фейсбуковской странице областной администрации он опровергнул слухи о том, что его отставка связана "с подписанием документа о сдаче Тигранашена". "Официально заявляю, что слухи о передаче Тигранашена - надуманные, такое никогда не обсуждалось и не будет обсуждаться. Прошу, воздержитесь от лживых и беспочвенных спекуляций", - написал он.